Les mystères de l'amour - S26 E20 - Frères de sang

Suite à l’intervention d’Ingrid, Pierre et Jeanne ont décidé de redonner une chance à leur histoire. Cathy, convaincu par son fils Julien, accepte de revoir Béatrice. Cette dernière tente de se faire pardonner ses écarts et lui déclare à nouveau sa flamme. Bruno emmène Ingrid et Jeanne voir une nouvelle informatrice afin d’en savoir un peu plus sur l’évasion de Gregor. Tim est toujours prisonnier de ses ravisseurs et refuse de céder à leur chantage.