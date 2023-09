Les mystères de l'amour - S27 E12 - Angoisse à Love Island

Profitant du déplacement professionnel de Cathy, José et Laly passent toutes leurs nuits ensemble, prenant soin que personne dans la maison ne s’en rende compte… Malgré sa mésaventure, Nicky reprend son stage auprès de Grégoire Uzan. Il cherche encore des preuves pour innocenter Ange. Addy et Christian, épaulés par Yacine, continuent leur enquête pour retrouver Fanny. Erwan et Melly régularisent leur situation grâce à l’aide de Stéphanie.