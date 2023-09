A la veille de Noel, chacun se prépare à passer les fêtes ensemble. Hélène cache sa peine à l’idée que Nicolas ne passe pas Noel avec leur fils et elle. Heureusement Justine, Chloé, Annette et Roger sont attendus le lendemain. De leur côté, Sylvain, Alex, Sophie, Guillaume feront la fête avec Aurélie et Victor. Mais Victor est inquiet car Aurélie ne cesse de recevoir des appels d’un mystérieux ami…