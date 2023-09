Un homme déguisé en père Noel est arrêté sur le toit d’un immeuble et emmené au commissariat de Stéphanie et Guéant. Ces derniers reconnaissent tout de suite cet homme qui ne leur est pas inconnu… Hélène et Annette préparent une grande surprise pour Justine. Nicolas va finalement passer Noel avec ses enfants et ses amis.