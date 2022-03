José est désespéré, Laly ne souhaite plus poursuivre leur relation. Il se rapproche de Bénédicte pour la rendre jalouse. Hélène part avec Nicolas à l’aéroport pour accueillir Kendy et Elina qui arrivent de Love Island et dont elle va s’occuper quelque temps. Christian se fait harceler par Info France et se bat sur le parking de l’hôpital avec l'une des équipes de la chaîne info à scandales.