Pendant que Ingrid et Jeanne découvrent de nouveaux éléments qui pourraient leur permettre de disculper Lou, Fanny apprend que Christian est lui aussi à l’hôpital, entre la vie et la mort, et que son état s’aggrave.De son côté, José ne sait plus où il en est et se confie à Nicolas. Il se rapproche de Bénédicte mais reste amoureux de Laly…