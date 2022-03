Les mystères de l'amour - S28 E16 - Le temps des soupçons

Alors que Cathy est persuadée que José l’a quitté pour Bénédicte, Béatrice, elle, tombe sous le charme d’Alban, un ami de sa compagne. De son côté, Léa continue son enquête auprès de la bande d’amies de Margaux et Morgane et rencontre une nouvelle venue, Mélissa, qui n’a d’yeux que pour elle.Pendant ce temps, Stéphanie se sent un peu délaissée par ses deux amants, Joubert est tombé sous le charme d’Ingrid, tandis que Dumont semble se rapprocher de Chloé.