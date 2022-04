C’est l’heure des grandes mises au point pour Hélène et Nicolas. Cathy et Béatrice ont la surprise de découvrir que Julien connait lui aussi Alban et qu’il n’est peut-être pas celui qu’elles croyaient. Chloé est de plus en plus séduite par le Docteur Dumont. De son côté, Stéphanie sent son amant se détourner peu à peu d’elle. Nicolas tente de raisonner José au sujet de Laly.