L’assassin de Margaux et Morgane a été identifié. C’est le moment des grandes retrouvailles pour Lou et Nicky. Fanny et Christian sortent de l’hôpital et retrouvent enfin leur vie et leurs amis. Béatrice tente de convaincre Cathy de trouver un remplaçant à José. Guéant ne sait comment gérer le retour en France de Joyce dont il connaît les activités illégales.