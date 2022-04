Les mystères de l'amour - S28 E24 - Troublante coïncidence

Le cœur volage de José craque encore une fois pour une autre, il jette cette fois son dévolu sur une jolie fleuriste. Joyce n’a pas d’autre choix que de raconter la vérité sur ses allers-retours entre la France et le Sri Lanka, elle demande l’aide de Rudy, Elise et Stéphanie. Pietro continue de rôder dans les parages du water sports et d’observer Bénédicte. Fanny et Christian sont toujours à la recherche d’Addy. Cette dernière a perdu la mémoire.