Sans nouvelles de Fanny depuis son dernier concert, Christian est au plus mal. Heureusement Chloé, son ex-femme, de retour sur Paris, le soutient. Entre l’arrestation de Lou et la mort de Damien, le cœur n’est pas plus à la fête à la maison de campagne. Seul le lieutenant Guéant est particulièrement joyeux ce matin. Elise et Rudy rentrent du Sri-Lanka avec une nouvelle amie…