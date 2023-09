Fanny se réveille de son opération mais il est encore trop tôt pour savoir si elle aura des séquelles. Hélène décide de passer à l’hôpital avec Nicolas. Elle ignore cependant que Chloé est de retour à Paris et qu’elle y travaille. Cathy rend une visite à José et Laly. Et si Cathy avait tout découvert ?