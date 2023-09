Guillaume révèle sans le savoir des informations sur Fanny à Olivier et Isabelle d’Info France. Pour mettre Cathy sur une fausse piste, José demande de l’aide à une de ses ex. Stéphanie décide d’interroger Edith sur le meurtre de Margaux. De leur côté, Ingrid et Jeanne piègent Jean-Nico pour le faire parler. Entre Dylan et Blake, Gabriella ne sait plus où donner de la tête.