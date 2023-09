Fanny ignore tout de qui est arrivé à Christian, Chloé tente tant bien que mal de le lui cacher. Grâce au témoignage de Jean-Nico, Stéphanie est sur une nouvelle piste concernant les meurtres de Margaux et Morgane. Laly et Etienne franchissent une nouvelle étape dans leur relation. Nicolas et Hélène se rapprochent de plus en plus grâce à la présence de Kendy et Elina.