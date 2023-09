José et Laly s’avouent enfin leur amour mais gardent leur relation secrète. Addy a trouvé refuge sur le bateau d’un certain Brad. Fanny et Christian arrivent à Love Island et partent à sa recherche. Tandis que Jeanne et Pierre se retrouvent enfin, la jeune femme a la surprise de recevoir un bouquet de fleurs envoyé par Etienne.