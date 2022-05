Béné et Alban franchissent une nouvelle étape dans leur relation. José ne voit pas forcément cette nouvelle idylle d’un très bon œil. Nicky et Lou découvrent la raison du chantage de Melly envers Erwan. Ils en informent Léa. Olga s’inquiète de l’état de santé de Jimmy et l’emmène bien malgré lui passer une visite médicale.