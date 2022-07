Hélène passe la nuit au commissariat en garde à vue. Fanny utilise sa communauté sur les réseaux sociaux pour tenter de récupérer des informations qui pourraient l’aider. Ingrid et Tania sont elles aussi sur le pied de guerre pour rétablir la vérité et faire avouer Gabriella. Le mariage de Nicky et Lou pourra-t-il avoir lieu ? Hélène va-t-elle être libérée ?