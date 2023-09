Fanny et Christian sont de retour de Love Island et commencent l’enregistrement du nouvel album de la jeune chanteuse. Béatrice fait une révélation à Cathy qui la met très en colère. Guéant est très mal à l’aise vis-à-vis de Stéphanie depuis la découverte qu’il a faite. Nicky et Lou sont très inquiets, Erwan a disparu.