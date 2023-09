Béné et Jimmy accueille une nouvelle employée exceptionnelle pour la journée au water sports. Victor est sous le charme, au Grand Dam d’Aurélie. Nicky et Lou sont sous le choc des dernières révélations d’Erwan. Nicky tente d’en savoir plus en se rapprochant incognito de Melly. Hélène et Nicolas essayent de convaincre Gabriella de ne pas porter plainte contre Olga.