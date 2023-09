Fanny est placée sous surveillance policière depuis son agression. Stéphanie et Guéant mènent l’enquête officielle. Ingrid et Tania se chargent de l’enquête officieuse. Gabriella tente de séduire Nicolas, Hélène remet les pendules à l’heure. Pietro se montre de plus en plus menaçant et continue de roder autour de Béné et du Water Sports.