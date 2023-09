Aurélie part à la recherche de Pietro et tente de le raisonner. Cette fois, c’est vraiment la guerre entre Hélène et Gabriella. Hélène sort de ses gonds, il ne fallait pas s’en prendre à sa petite sœur. Etienne prend des conseils auprès de Jeanne et José au sujet de Mégane. Cathy est engagée pour réaliser les nouvelles photos de promo de Fanny.