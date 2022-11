Fanny est persuadée que son père est en train de se faire arnaquer par sa nouvelle compagne et lui fait part de ses craintes. Julien essaye de convaincre Cathy de reconquérir José. Victor est persuadé qu’Aurélie et Paul entretiennent plus qu’une simple amitié, il se confie à Jimmy. Les retrouvailles entre Jeanne et son frère Yves tournent mal.