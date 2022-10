Toute la bande est sur le pied de guerre pour retrouver Hélène. Jeanne, Ingrid et Tania activent tous leurs réseaux pour tenter d’obtenir des informations. Pendant son enquête, Stéphanie retrouve une vieille connaissance et semble très troublée. De retour de Nashville, Christian et Fanny font découvrir leurs nouvelles chansons à Chloé et tentent de lui changer les idées.