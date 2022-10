Alors que Christian et Fanny tentent d’aider Alizée, la jeune chanteuse prend un violent coup dans le ventre. Alors qu’une piste sérieuse commençait à se dessiner pour sauver Hélène, Stéphanie et Guéant découvrent que Gabriella avait déjà un coup d’avance. Jeanne, Ingrid et Tania échafaudent un plan pour piéger Gabriella.