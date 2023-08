Chloé se présente chez Fanny de bon matin, c’est une urgence. Depuis les révélations de sa mère, Mégane tente de découvrir avec Etienne qui est son père biologique. Ingrid élabore un stratagème pour piéger Yves. Julien apprend à Cathy qu’il n’a plus, lui non plus, de nouvelles de José.