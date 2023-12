Les mystères de l'amour - S33 E19 - Le Noël de l'amour (Partie 1)

Le Père Noël est bien sûr un fervent téléspectateur des « Mystères de l’Amour » et malgré son immense travail, il ne manque aucun épisode… Mais quand Noël arrive, il est désespéré car rien ne va plus dans sa série préférée… Rien ne va entre Hélène et Nicolas, entre Fanny et Christian, Cathy et José ont des problèmes, Bénédicte n’est pas en forme, Jeanne et Pierre ne sont pas au mieux, sans parler du Water sport où Jimmy et Olga assistent impuissants aux mésaventures de Victor et d’Aurélie… C’est impossible que tout reste comme ça pour Noël.