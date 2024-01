Ingrid et son double Emilie tentent de réconcilier Hélène et Nicolas. De son côté, Nicolas, désespéré, s’apprête à commettre une grave erreur. Julien apprend à José que Cathy entretient une liaison avec Brice. Fanny et Christian reprennent les séances d’enregistrement au studio dans une ambiance de gêne et de non-dits.