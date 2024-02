Les mystères de l'amour - S34 E01 - Saint-Valentin

Christian et John mettent les bouchées doubles pour organiser le premier concert de la nouvelle tournée de Fanny. La chanteuse reçoit la visite surprise de Guillaume. Cathy est encore sous le choc, Béatrice et Julien tentent de la réconforter. Lola fait son grand retour, elle est à la recherche de Peter qui ne donne plus signe de vie depuis plusieurs jours.

