Les mystères de l'amour - S34 E10 - Retour et détour - Premières minutes

Furieuse, Jeanne a trouvé refuge chez Hélène. Brad et Michel sont inquiets, Fanny a disparu. Béatrice essaye de convaincre Cathy que l’arrivée de ce nouveau José dans leur vie n’est pas le fruit du hasard. Aux grands maux les grands remèdes, Nicolas, Christian et Jimmy décident de se remettre au sport

En savoir plus sur Hélène Rolles ou Patrick Puydebat