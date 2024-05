Les mystères de l'amour - S34 E13 - Comme des bleus

Fanny découvre que Christian n’a pas passé la nuit seul. Jimmy confie à Bénédicte ses inquiétudes concernant Bruno. Cathy et Béatrice reçoivent la visite de Samuel, Julien n’est pas rentré de la nuit. Guéant est chargé de la sécurité de Jeanne et Pierre.

En savoir plus sur Hélène Rolles ou Patrick Puydebat