Les mystères de l'amour - S34 E14 - Insupportable - Premières minutes

Laly et Hélène craignent que Juan et Lola ne soient impliqués dans certaines activités illégales. Guéant et Jeanne partent au secours de Pierre. Christian avoue à Nicolas qu’il regrette tout ce qui s’est passé avec Fanny ces derniers mois. Jimmy tente de dissimuler sa jalousie vis-à-vis de Bruno.

