Les mystères de l'amour - S34 E16 - Naissances et renaissance - Premières minutes

Après Juan, Lola disparait à son tour. Toute l’équipe de la Fondation est sur le qui-vive. Béatrice accouche de deux beaux bébés, Julio et Julius. Sandra Wolf fait courir la rumeur d’une liaison entre Fanny et Guillaume, Christian le prend très mal.

