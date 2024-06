Les mystères de l'amour - S34 E17 - Dernière séquence

Raphael avoue à Laly être au courant des activités récentes de Lola et Juan auxquelles il participe lui aussi. Tout a l’air de bien se passer entre Bénédicte et Bruno : Aurélie est ravie, Jimmy beaucoup moins. Christian confie à José qu’il est bien décidé à reconquérir Fanny. Ingrid est la prisonnière d’un étrange personnage, Dany le boucher.

