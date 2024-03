Les mystères de l'amour - S34 E7 - Résultats étonnants - Premières minutes

Gabriella et Tania rendent visite à Agénor dans son château. Olga est persuadée que Jimmy vit très mal leur séparation et en fait part à Bénédicte. Fanny retrouve Jenny, une amie installée à Los Angeles, et se confie sur sa récente séparation.

En savoir plus sur Hélène Rolles ou Patrick Puydebat