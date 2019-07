Christian, John et Pierre retournent à leurs voitures mais Fanny a disparu. Que lui est-il arrivé ? Peter et Laly sont invités à diner chez Rudy et Alice. José demande à son meilleur ami Nicolas de lui servir d’alibi. José s’apprête-t-il à commettre une erreur ? Les affaires d’Ingrid sont en péril, Bruno lui annonce une bien fâcheuse nouvelle.