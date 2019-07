Les mystères de l'amour - Saison 19 - Episode 21 - Wonder Fanny

Nicolas, José et Jimmy rejoignent Christian, John et Pierre en Normandie pour les aider dans leurs recherches. Toujours en captivité, Fanny et Manuela s’inquiètent pour Annie, sa santé fragile ne lui permettra pas de tenir encore bien longtemps. L’alchimie entre Peter et Laly est de plus en plus forte. Ingrid et Bruno sont toujours au Havre afin de trouver une solution pour se débarrasser de leur témoin gênant. Mais ils ne sont pas les seuls...