Charly et Christian sont sous le choc des messages qu’ils ont découverts. Que vont-ils faire ? Toute la bande profite des beaux jours en compagnie d’une vieille connaissance qui avait disparu depuis bien longtemps et qui est de retour. Béné est enfin rentrée de Botsgornie. Elle retrouve avec joie ses amis au Water Sports, sans savoir ce qui se trame autour d'elle et Arnaud.