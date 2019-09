Marie et Stéphanie sont appelées sur une nouvelle affaire. Une femme amnésique a été retrouvée dans une chambre d’hôtel. Les retrouvailles sont des plus douces pour Fanny et Christian. Cathy et José sont embêtés pour Julien et Samuel qui n’ont plus de mère porteuse. Jimmy est le plus heureux des hommes et redouble d’attention pour Sophie.