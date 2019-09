Les mystères de l'amour - S21 E07 - Mariage en péril 1

Avec le retour de Camille Raymond, Rochelle Redfield et Marion Huguenin. Guest : MagloireLe grand jour est enfin arrivé. Demain, Fanny et Christian doivent se dire "oui" devant Monsieur le maire. Mais d'ici là, les deux futurs mariés profitent séparément de leur dernière soirée de célibataires. Les filles vont dans un cabaret pour enterrer la vie de jeune fille de Fanny. Lola y croise un homme inquiétant qu'elle connaît bien, Pablo… De leur côté, les garçons sont au restaurant et décident de lancer des gages à Christian comme le veut la tradition. Malheureusement l'un de ces gages se retourne contre le marié. Le mariage est sérieusement mis en péril. La bande réussira-t-elle à sortir Christian de ce mauvais pas avant la cérémonie ? Le compte à rebours a commencé…