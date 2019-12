Au cœur de la nuit, Gabriel et ses hommes mettent à exécution leur plan pour se débarrasser de leurs ennemis. Sous un faux prétexte, Emilie doit passer au studio photo pour rencontrer Cathy. John est très heureux de s’installer chez Fanny et Christian mais la réciproque n’est pas certaine. Y a-t-il un avenir pour Stéphanie et Bruno alors qu’Ingrid a retrouvé ses esprits ?