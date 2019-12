Avec l’arrivée imminente de Bénédicte en Bostgornie, que va décider Paul ? Alors que Lola et Juan doivent à présent mettre le talisman en lieu sûr, Gabriel détient lui aussi un autre talisman au pouvoir maléfique… Et si la ruse de José se retournait contre lui ? A force de jouer avec le feu, on se brûle…