Rudy rattrape le temps perdu avec ses deux meilleures amies, Jeanne et Hélène. Tania est aux anges. Son plan se déroule sans accroc. Les visions de Laly se font de plus en plus présentes, elle voit Tania partout. Cathy multiplie les rendez-vous soi-disant professionnels mais ses mensonges risquent d’être révélés. Le directeur de son agence photo rend une visite impromptue au studio.