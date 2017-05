Jimmy et Béné se retrouvent dans une situation compromettante pour échapper aux soupçons d’Anthony et Stéphanie. A l’hippodrome, Carine essaie de se débarrasser d’Hélène par tous les moyens afin de se retrouver seule avec Nicolas. Sylvain et José volent au secours de Julien qui a beaucoup de mal à se remettre de sa séparation avec JM…