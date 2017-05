Les mystères de l'amour - Saison 15 Episode 05 - Salades russes  

Toujours à la recherche de la serial killeuse, Anthony, Stéphanie et Marie se rendent au Water Sports où la fugitive pourrait se trouver et faire une nouvelle victime… A l’hôpital, Fanny et Mélanie rendent visite à Chloé et Christian mais sont interrompues une nouvelle fois par la venue de Tatiana. Persuadée, après un flash, que John va la tromper prochainement, Laly décide d’aller s’expliquer directement avec la principale intéressée…