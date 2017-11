Alors qu’elle fait plus ample connaissance avec Michael, Laly reçoit un appel de Mélanie qui lui annonce une terrible nouvelle. L’enquête sur l’implication d’Ingrid se poursuit suite à la découverte de Gwen et Léa. Cathy retrouve Robert, le père de Pedro, qui commence à accepter l’homosexualité de son fils. L’occasion pour Cathy et Robert de faire plus ample connaissance.