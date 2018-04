Les mystères de l'amour - Saison 17 Episode 14 - Départ surprise (les premières minutes)

Avec ou sans Eric, Fanny fera son album… Les doutes d’Hélène semblent se confirmer : elle a bien du mal à accepter la relation que développent sa fille et son ex-beau-frère. Le célèbre acteur Paul Vauclert fait son grand retour au Water Sports et Jimmy s’en réjouit. Christian travaille au studio avec Charlène lorsque Rudy arrive avec sa nouvelle fiancée…Pour en savoir plus, rendez-vous le samedi 7 avril sur TMC.