Les ravisseurs de Peter ont réussi à échapper à la police. Comment ont-ils été mis au courant ? Y aurait-il une taupe dans la police ? José a quitté le domicile conjugal. Y a-t-il un avenir possible pour le mariage de Cathy ? Comment va réagir Julien ? Rudy ne comprend plus le comportement de Mélanie vis-à-vis de Fanny et de Charlène.