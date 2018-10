Les mystères de l'amour - Saison 18 - Episode 17 - Lourdes conséquences

Sans nouvelles de John, Fanny et Laly sont très inquiètes. Christian, Nicolas et Rudy tentent de retrouver leur ami. Ingrid ne veut plus être séparée de Bruno, le jeune homme s’installe donc à la maison de campagne. Comment vont se passer les retrouvailles avec Olga ? Marie et Stéphanie décident de se rendre au Water Sports pour remercier Hugo de ses cadeaux. L’excuse idéale pour Stéphanie de revoir Jimmy. Cathy et José ont une discussion suite à la proposition de Béatrice. Les choses ne sont pas si claires qu’il n’y paraît.