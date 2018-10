Les mystères de l'amour - Saison 18 - Episode 23 - Retour aux sources

De retour du mariage du frère de Cathy, Hélène, Nicolas et le reste de la bande profitent d’un moment de détente sur le chemin vers Paris. Une certaine nostalgie saisit certains d’entre eux… Sans nouvelles de Sophie, Jimmy est au plus bas. Hugo essaie tant bien que mal de le soutenir. Alex rentre chez Christian au petit matin, couverte de coups et de blessures. Que lui est-il arrivé ? Ingrid met en action sa vengeance à l’encontre de ceux qui ont agressé Bruno.