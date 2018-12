Les mystères de l'amour - Saison 19 - Episode 12 - Changement de propriétaire

Karine est impatiente d’avoir le dernier compte rendu de Céline sans se douter qu’Ingrid et Bruno sont sur sa piste. Face aux accusations d’Hélène, Nicolas n’a pas dit son dernier mot pour la convaincre. Mais ses efforts seront ils payants ? Avec l’accord du juge, Marie et Stéphanie peuvent lancer l’opération pour sauver Alice et Rudy. Mais les risques sont grands… Laly fait un présage à Peter : il va tomber éperdument amoureux d’une autre femme très prochainement.